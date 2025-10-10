台湾が「建国記念の日」に位置づけている「双十節」の式典があり、約30人の日本の国会議員が参加しました。【映像】頼清徳総統のコメント台北市で10日、双十節を祝う式典が開かれ、頼清徳総統が演説し、緊張が続く中台関係について言及しました。「中国が大国としての責任を果たし、武力や威圧による台湾海峡の現状変更を断念し、インド太平洋地域の平和と安定を守るように期待します」（頼清徳総統）式典の前には海外からの