今年のコメは、去年より68万トンあまり収穫量が増える見通しです。【画像】小泉農水大臣のコメント「消費者の皆さんにおかれましては、この約10年で最大の増産ですから、米が足りなくなる状況にはないことをご理解いただき、必要なときに必要なだけのお米を安心してお買い求めいただければと思います」（小泉農水大臣）農水省によりますと、9月25日時点での2025年産主食用米の予想収穫量は747万7000トンで、前の年より68万5000