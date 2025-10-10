公明党が自民党との連立を解消することを受け、公明党出身の閣僚の中野国土交通大臣が取材に応じ「斉藤代表が出した結論をしっかり受け止める」と述べました。【映像】中野国土交通大臣のコメント「9日、中央幹事会や地方の代表者会議でも色んな議論をして、その上で斉藤代表にこの協議の結果を委ねるということで、一任をしておりますので、そういう意味では斉藤代表が出した結論を我々がしっかりと受け止めて、公明党として一