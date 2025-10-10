麻薬取締法違反罪で起訴された俳優清水尋也被告（26）と共同で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課に9月に逮捕されていた、俳優遠藤健慎（24）が不起訴処分となり、釈放された。所属事務所ヒラタオフィスは10日、公式サイトで「既に、報道等でも知られております通り、遠藤健慎が不起訴処分となり、釈放されましたことをご報告致します」と文書で発表した。ヒラタオフィスは「捜査機関による捜査の結果、大麻の所持・使用