J:COMは北海道／札幌市／北海道立女性プラザと共同で、女性の健康課題を企業や社会全体で考えるフェムテックイベント「Meets Femtech! in 北海道」を10月24日に開催する。会場は札幌市中央区の北海道立女性プラザ（かでる2・7）、開催時間は14時〜17時。Meets Femtech! in 北海道○「Meets Femtech!」は過去に6回開催「Meets Femtech!」は、家族の健康課題に直面したJ:COMの男性社員が発案し、有志社員の自発的な活動によって実現