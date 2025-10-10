◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。森保監督は試合後の会見で「できれば我々が失点を抑えながら、先制点を奪う展開に持っていければと思っていた。ホームでの戦いの中、（それが）できなかったところは、アグレッシブに戦いながらも守備を固くしていかなければいけな