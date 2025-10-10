◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。３バックの左で先発出場したデンマーク・コペンハーゲン所属の２２歳、Ｊ１湘南出身のＤＦ鈴木淳之介は「南米の相手とやるのは初めてだった。相手の特徴とかも考えながら色々やったが、２失点なので悔やまれる。勝ち切れなかったのは