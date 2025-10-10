９日、朝鮮労働党創立８０周年祝賀大会で記念演説を行う金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長。（平壌＝新華社記者／黄敬文）【新華社平壌10月10日】朝鮮の首都平壌のメーデースタジアムで9日、朝鮮労働党創立80周年祝賀大会が開かれた。スタジアムでは同日夜、大規模な集団体操や芸術公演も行われた。９日、朝鮮労働党創立８０周年祝賀大会で記念演説を行う金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長