[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]1本のロングパスで背後を取られた失点シーンを悔やんだ。前半21分、パラグアイはMFダミアン・ボバディージャからの縦パスにMFミゲル・アルミロンが反応。左サイドから中に切れ込んで最終ラインの背後を取り、浮き球を左足でトラップすると、ボールはふわりと浮いたが、落ち際を左足ボレーで叩き、シュートはGK鈴木彩艶の股間を抜けてゴールネットに吸い込まれた。先制