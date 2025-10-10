[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]これぞエースの仕事だ。ピッチに入ったのは後半44分。スコアは1-2。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は「短い時間だったので、こぼれ球とか、チャンスに見えないものを仕留めないと結果を残せないと思っていた」と話したとおり、ワンチャンスを生かして劇的な同点ゴールを奪ってみせた。後半アディショナルタイム4分、MF相馬勇紀がゴール前にFKを蹴り込むと、相