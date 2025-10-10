[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]持ち味のデュエルは南米の強豪にも優っていた。日本代表MF佐野海舟(マインツ)はキリンチャレンジ杯パラグアイ戦にボランチの一角で先発出場。「守備から入るのは意識していたし、相手の球際に負けず、勢いを持っていかれないことを意識していた」。その言葉どおり、試合序盤から果敢に相手選手に向かい合い、五分五分の対人戦をほとんどマイボールに持ち込むことで、劣