[10.10 国際親善試合 韓国0-5ブラジル]ブラジル代表が実力の違いをまざまざと見せつけた。韓国・ソウルで韓国代表と対戦し、5-0で大勝。このあとブラジルは日本に移動して、14日に味の素スタジアムで日本代表とキリンチャレンジカップを戦う。前半から韓国を圧倒した。前半13分に新鋭FWエステバン(チェルシー)のゴールで先制したブラジルは、同18分のMFカゼミーロ(マンチェスター・U)のヘッドはオフサイドだったが、同41分にカ