公明党の西田幹事長と中央大の中北浩爾教授が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、公明の連立政権離脱を巡って議論した。西田氏は、連立離脱について「多党化時代に公明らしさをどうやって発揮するか、強く意識している」と語った。衆院小選挙区を念頭に、公明が野党候補を支援する見返りに比例選で野党の支援を受ける形の選挙協力に関し、「可能性はある」と述べた。