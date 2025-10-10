「もっと自由に」「ワクワクするプレーが欠けている」とチームの現状を分析日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。右シャドーで先発出場したMF堂安律は試合後、「ちょっと頭でっかちになっちゃってる部分がちょっとあるのかな」と語り、引き分けに終わった一戦を振り返った。試合は立ち上がりから互角の展開となったが、前半21分にパラグアイに先制を許す。しかしその5分後、FW小川航基