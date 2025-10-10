timeleszの寺西拓人さん（30）が初主演する、映画『天文館探偵物語』のポスタービジュアルが10日に公開され、さらに寺西さんが撮影時の思い出を明かしました。映画は、南九州一の繁華街・鹿児島県の天文館を舞台にした作品。困っている人たちを見過ごせない探偵たちが、訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに天文館の再開発問題に巻き込まれ、無謀と知りながらも人との絆を大切にしていく姿を描いた物語です。寺