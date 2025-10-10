「国際親善試合、日本代表２−２パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本は１−２の後半追加タイムに上田がヘディングで同点ゴールを決め引き分けた。遠藤が負傷のため今回の２試合に参加できず、この日キャプテンマークを巻いて先発出場した南野。前半２１分の先制失点を振り返り「センターバックがいいので、あそこまでフリーで持たせると、あのボールは入ってくる」と反省した。センターライン付近