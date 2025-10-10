10日に行われた日本代表とパラグアイ代表の試合で、日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）が試合終了間際に同点弾を記録した。パナソニックスタジアム吹田（大阪府）で行われたキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ戦で、日本代表は2-2で引き分けた。前半21分、パラグアイ代表10番ミゲル・アルミロンに先制点を許すも、前半26分に日本代表FW小川航基（NECナイメヘン）が強烈なミドルシュートを放ち追い付いた。しかし堅守のパ