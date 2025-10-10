【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比155.93ドル高の4万6514.35ドルを付けた。ダウ平均は9日まで4日続落し、下げ幅は計約400ドルだった。朝方は値頃感の出た銘柄を中心に買い注文が先行した。米長期金利の低下も好感された。