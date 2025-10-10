4人組ロックバンド・King Gnuが、10月17日放送の音楽番組「MUSIC STATION」（テレビ朝日系）に出演することが決定した。King GnuのMステ出演は、2022年12月23日放送回以来、約3年ぶり。当日は「SO BAD」「SPECIALZ」をパフォーマンスする予定だ。 また、「MUSIC STATION」放送直後には、King Gnu公式YouTubeチャンネルにて、ライブ配信を実施することも決定した。当日は、King Gnuによるライブパフォーマンスが生配信される予定だ