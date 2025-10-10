女優の森日菜美が１０日に自身のＳＮＳを更新し、ふわふわとしたニット姿のコーディネートを披露した。９月に金髪へのイメチェン姿を公開し、話題を呼んだ森。インスタグラムで「ふわふわ、もふもふな日」とつづると、白ニットにデニムパンツ姿のコーディネートをアップした。この投稿には「めちゃめちゃお似合い可愛いですね」「雰囲気が変わっていいね」「どんどん可愛くなる」「スタイル良くて素敵です」「大人っぽ」「付