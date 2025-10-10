◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。後半２１分から出場し、Ａ代表デビューを果たした２０２４年パリ五輪代表のＭＦ斉藤光毅は「全然うまくいかなかったので、正直悔しかった。どう今後に活かしていくのかが本当に大事なってくる」と振り返った。局面での相手の堅い