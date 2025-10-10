10月10日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「移住で夢を叶える！」。都会から住みやすい地方への“移住ブーム”が続いている。中でも、全国の「移住希望地ランキング」で上位を占めるのが北関東。そのランキングで、全国1位となったのが群馬県。東京から新幹線で1時間ほどの“転職なき移住生活”と手厚いサポート体制が人気の理由だ。食費や教育費など物価の安さに加え、自然との距離が近いのも特