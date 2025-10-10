元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が10日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。ナ・リーグ地区シリーズ第4戦で、ドジャースが延長11回のすえに2―1でフィリーズにサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた激闘を分析した。「ピッチャーを代えるタイミングでゲームが動くかな、と。お互いに攻めた投手交代だったのかなと思いますね」と松坂さん。負けたら終わり、