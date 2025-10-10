石破首相は１０日、戦後８０年に合わせ、先の大戦に関する「首相所感」を発表した。歴史認識は過去の首相談話を引き継ぐ姿勢を示した上で、開戦に至った国内の政治状況に絞って検証し、文民統制の重要性を訴えた。戦後５０、６０、７０年と１０年ごとに発表された談話とは異なり、閣議決定は経ず、石破首相個人の所感にとどめた。この日の記者会見で首相は、７０年談話などでは戦前の国内情勢について詳細が論じられていないと