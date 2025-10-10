Celvokeから新リップライン「ルージュ オー ミューテッドグロウ」が、2025年11月28日(金)に発売♡定番5色・全国限定1色・店舗限定2色、さらに無色のリップクリームを加えた全10色展開。軽やかに唇にのび、自然体のまま洗練された表情を演出。植物由来オイル配合でうるおいも長時間キープ。モードでありながら、毎日のスタイリングに寄り添う、新しいリップ体験を楽しめます♪ 軽やかに