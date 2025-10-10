反政府デモに参加するベネズエラの野党指導者マチャド氏＝1月、カラカス（ゲッティ＝共同）【オスロ共同】ベネズエラのマチャド元国会議員は10日、X（旧ツイッター）で、ノーベル平和賞授賞決定は「自由を獲得するための力になる」と謝意を示した上で、国民だけでなく野党勢力を支持するトランプ米大統領にも「賞をささげる」と投稿した。ノルウェーのノーベル賞委員会から発表直前に平和賞授与決定の知らせを受けた際には、自