俳優・加藤清史郎が９日、主演舞台「デスノートＴＨＥＭＵＳＩＣＡＬ」（東京公演・１１月２４日〜１２月１４日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の製作発表に出席。自身のＳＮＳで、オフショットを更新した。加藤は１０日にインスタグラムを更新。「夜神月役の加藤清史郎、裏ではＬだった件。」とつづると、裸足で「デスノート」にまつわるポーズを披露。「昨日は『デスノートＴＨＥＭＵＳＩＣＡＬ』製作発表でし