女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで女優の齊藤なぎさがＳＮＳを更新し、へそ出しコーディネートを披露した。１０日にインスタグラムで「可愛いメイクをしていただいた日のお仕事終わり」とつづると、ショート丈の白シャツにデニムパンツ姿のへそ出しコーディネートを披露。「最近のマイブームは少女漫画を読むことです読んでいる時間が幸せですにたにたしています切実におすすめを教えてください、読みます