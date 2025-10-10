◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長が試合後に報道陣の取材に応じ、児童ポルノ閲覧の疑いで７日に技術委員長の職を解任された影山雅永氏について言及した。宮本会長は開口一番「まず、たくさんのサッカー関係者の方に、多大