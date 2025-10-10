フジテレビ系「酒のツマミになる話」が１０日に放送され、千鳥・大悟、ノブが出演した。この日は、千鳥の大先輩、ザ・ぼんちが登場した。ザ・ぼんちは、ぼんちおさむ、里見まさとによる言わずと知れたレジェンドコンビ。ツービート、Ｂ＆Ｂらとともに１９８０年代の「漫才ブーム」をけん引した。今年５月には結成１６年以上の漫才師による大会「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」でグランプリファイナルに挑み、話