現地10月10日に開催された国際親善試合で、韓国代表がブラジル代表と対戦。０−５の大敗を喫した。序盤から劣勢を強いられた韓国は、13分にエステバンの得点で先制点を献上。さらに41分にはロドリゴにネットを揺らされて０−２で前半を終える。後半に入ってもブラジルの勢いを止められず、47分にエステバン、49分にロドリゴに立て続けにゴールを許す。そして77分にはヴィニシウス・ジュニオールにダメ押し弾を奪われた。