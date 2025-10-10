［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田９月にメキシコとスコアレスドロー、アメリカには０−２と完敗。そして10月10日のパラグアイ戦も土壇場で追いついての２−２と、ワールドカップ・アジア最終予選を終えてから日本代表は勝ち星を掴めていない。３試合未勝利の事実をどう捉えているか。パラグアイ戦に途中出場した藤田譲瑠チマにそんな素朴な疑問をぶつけてみた。パリ五輪でもパ