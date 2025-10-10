■色違いの探偵ルックを披露 雑誌『Myojo』公式SNSにて、King ＆ Princeが登場する12月号ちっこい版（10月22日発売）の表紙が公開された。 【写真】King ＆ Prince双子探偵ルック／白と黒のクールショット①～② ちっこい版の表紙では、黒髪の永瀬廉と金髪の高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）が、スーツの上にベージュのロングコートを羽織り、黒手袋をはめ、黒ぶちメガネをか