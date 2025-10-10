2024年10月17日、惜しまれながらこの世を去った俳優・歌手の西田敏行。そんな“歌手・西田敏行”の代表曲「もしもピアノが弾けたなら」の公式ミュージックビデオがこのたび完成し、一周忌を前にした10月10日に公開された。このミュージックビデオには、西田の活動初期からスチール撮影を行っていた、写真家・山岸伸氏が協力。ステージで歌唱する姿やレコーディングの様子ほか、数多くの貴重な蔵出し写真をもとにして制作された。「