背番号「18」で劇的同点弾も、「勝ちたかったですね」と本音も覗かせる日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。アディショナルタイムに劇的な同点ゴールを決めたFW上田綺世は試合後、「短い時間だったんで、そういうこぼれ玉とか、チャンスに見えないようなものを仕留められないと結果を残せないと思っていたので、流れ球とかそういうところは狙っていました」と語り、この一戦を総括した