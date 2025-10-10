瀬古歩夢がラインを止めた判断を猛省「自分がついていかないとダメだった」日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。3バックの一角でフル出場したDF瀬古歩夢は試合後、先制点に絡んだ自身のプレーについて「あれは自分がついていかないとダメだったし、ああいうふうにラインを止めてしまったので、あそこは悔やまれるシーンではありますね」と語り、この一戦を総括した。日本は前半21分、