９日、マッタレッラ大統領（右）と握手を交わす王毅氏。（ローマ＝新華社記者／李京）【新華社ローマ10月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は9日、イタリア・ローマで同国のマッタレッラ大統領と会談した。９日、マッタレッラ大統領（中央右）と会談する王毅氏（中央左）。（ローマ＝新華社記者／李京）