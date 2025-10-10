17歳年上の妻（49）と夫（32）夫妻の日常に密着。お風呂もベッドも職場も一緒という24時間ラブラブな姿に驚きの声が上がった。【映像】17歳年上の美人妻（49）10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはAAA・宇野実彩子。