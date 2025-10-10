離婚4回、4人の子どもを持つシングルマザー・MALIA.（42）のセレブすぎるドバイ生活に密着。家賃年間数千万円というホテルさながらの超高級マンションを公開した。【映像】「えぇ!?ホテル？」MALIA.の超豪華自宅10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛