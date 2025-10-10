警察車両の赤色灯北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、道警白石署捜査本部は10日、死体遺棄の疑いで苫小牧市、自称自営業安田和輝容疑者（36）を逮捕した。既に同容疑で会社役員大上文彦容疑者（49）＝札幌市＝ら3人を逮捕しており、安田容疑者で4人目となる。逮捕容疑は、大上容疑者らと共謀して8月3日未明、むかわ町の私有地に、札幌市、職業不詳西村隆行さん＝当時（55）＝の遺体を埋め、遺棄した疑い。