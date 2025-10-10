【サンパウロ共同】ベネズエラの野党指導者マチャド元国会議員は10日、X（旧ツイッター）で、ノーベル平和賞授賞決定は「自由を獲得するための力になる」と強調した上で、野党側を支持するトランプ米大統領にも「賞をささげる」と投稿した。