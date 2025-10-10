10月4日に自民党総裁選が行われ、高市早苗氏が新総裁となった。高市氏の政策スタンスを手がかりに為替、株式、債券が連動して動く「高市トレード」が広がる中、金融政策を担う日銀はどう動くのか。日銀ウォッチャーとして知られる東短リサーチ社長・チーフエコノミストの加藤出氏に聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:02本編開始01:43高市総裁誕生と利上げへの影響04:20日銀は利上げすべき？13:16日銀が慎重な