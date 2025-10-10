◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）日本は先制点を取られたのが誤算だった。渡辺の背後に入られ、パスを出す人間もフリー。ＤＦの連係の問題で簡単にやられた。（均衡した）０―０では、あってはいけないシーンだ。１点の重みが増すＷ杯の戦いを見据えた時には、こうした失点の仕方は気になるところだ。リードしたパラグアイはＦＷが攻め残り、意図的にＤＦラインと前線の距