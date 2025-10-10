◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。強烈なシュートでスタジアムをどよめかせた。前半２１分に先制されたが、５分後にＦＷ小川航基がすぐさま同点弾を決めた。ＭＦ佐野海舟からのパスを受けると、シュートの体勢を整えて右足を一閃（いっせん）。ボールは相手ＧＫの正