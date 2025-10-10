松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）は初日を終えた。初日特選を制したのは郡司浩平（35＝神奈川）。古性優作を振り切り、逃げる新山響平を捲るというパワフルな走りで快勝した。「打鐘で古性君が仕掛けた時に行けるタイミングはあったけど、内を気にして遅れた。最後も力任せになったし改善の余地はある」と話し、内容には決して満足していない様子。とはいえ、「松阪とは相性がいいと思っている」とも