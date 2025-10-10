【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニックスタジアム吹田）【映像】無回転ショット→GKの左手を弾き飛ばすサッカー日本サッカー代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦。FW小川航基の同点弾が話題となっている。CFで先発出場した小川、0−1で迎えた26分に見事な同点ゴールを叩き込む。連動したプレスでセカンドボールを回収したMF佐野海舟からパスを受けると、ペナル