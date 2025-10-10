【新華社北京10月10日】世界女性サミットが間もなく中国北京市で開かれる。ガザの産婦人科医からケニアの鉄道指令員、中国のフリーダイバー、ガボンの人気インフルエンサーまで――。世界各地の女性たちが「空の半分」を支え、未来へと響く美しい楽章を奏でている。「彼女たちの物語」を紹介する。