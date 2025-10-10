◇サッカー国際親善試合日本2―2パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は10日、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)に2ー2のドロー。1点リードされた後半アディショナルタイム、途中投入されたばかりのFW上田綺世(27＝フェイエノールト)が値千金の同点ゴール。26年W杯北中米大会で対戦する可能性もある“苦手”南米勢相手に引き分けに持ち込んだが、森保体