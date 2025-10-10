乃木坂46『39thSGアンダーライブ』の最終公演が9日行われ、座長を務めた4期生・金川紗耶さん（23）がファンに感謝の思いを伝えました。7月にリリースされた乃木坂46の39thシングル『Same numbers』のアンダー楽曲『不道徳な夏』の歌唱メンバー12人による今回のアンダーライブ。7日から、3日間にわたりグループにとって初の会場となる『横浜BUNTAI』で開催されました。正面に「UNDERLIVE」、両サイドに「WELCOME」、「THEATER」、「