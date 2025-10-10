日本維新の会の林佑美衆院議員が離党届を提出したことがわかりました。関係者によりますと、日本維新の会の林佑美衆院議員は、先月29日に維新の中司幹事長あてに離党届を提出したということです。理由については「所属する和歌山県総支部の組織運営に不満がある」などとしています。維新は離党届を受理しておらず、慰留しているということです。